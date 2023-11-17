У цей день 78 років тому у Парижі заснували ЮНЕСКО. Це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, сферами роботи якої стали освіта, наука та культура. А серед цілей - ліквідація неписьменності у світі, розвиток національних культур та охорона культурних пам'яток.

За час повновмасштабного російського вторгнення, для ЮНЕСКО в Україні додалося роботи. Про вплив війни на спадщину ЮНЕСКО в Україні - далі у матеріалі наших журналістів.

664!! Саме стільки від початку "великої" війни росія пошкодила або зруйновала об'єктів культурної спадщини України. Дані наводить Міністерство культури та інформаційної політики. І йдеться лише про період до 25-го червня 23-го. Тож ця цифра може і далі зростати. Україна, яка веде війну за свою незалежність та культурну ідентичність, є домівкою для восьми об'єктів, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них - Собор святої Софії, Києво-Печерська Лавра, історичний центр у Львові. Усі вони - під загрозою, через варварські дії російської армії.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Так, зокрема, починаючи з червня, вперше історичний центр у Львові разом з його буферної зоною, що є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО - були пошкоджені внаслідок російських атак, і ЮНЕСКО негайно була готова допомогти місцевій владі - зокрема, із документуванням (збереженням інформації стосовно) цього історичного житлового комплексу за допомогою лазерного сканування у 3D. Крім того, ЮНЕСКО також надала певну технічну допомогу для проєктів зі стабілізації, і сьогодні роботи, завдяки активній участі міської ради та всіх експертів, що співпрацюють з нею, прискорюються.

Працювала організація і в Одесі. Там знаходиться ще один об'єкт ЮНЕСКО - це історичний центр Одеси. До списку Всесвітньої спадщини його занесли цьогоріч: вулиці, будівлі та інші об'єкти, що мають ознаки мультикультуралізму. Серед них - ансамбль Приморського бульвару, Театральна площа, вулиці Дерибасівська та Гоголя.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Зокрема в Одесі з 20го липня зафіксовано кілька нападів. ЮНЕСКО провела детальну оцінку руйнувань і дійсно відзначила значні збитки. І це пошкодження не тільки в сенсі прямих ракетних ударів по будівлях, але це й шкода, завдана природі історичного центру, його культурній та архітектурній цінності. До того ж, справді існує ризик щодо збільшення вразливості усієї урбаністичної структури. У тому сенсі, що атаки вже повторювалися і можуть повторюватися у майбутньому. Тож продовження обстрілів у місті опосередковано впливає на історичний центр - через вібрацію та удари, спровоковані російськими атаками. Лише за кілька днів у ніч на 5те листопада черговий напад в Одесі завдав кількох пошкоджень Національному художньому музею в Одесі та навколишнім будівлям. Цей музей вже був певним чином пошкоджений попередніми атаками протягом 22го року, і ЮНЕСКО вже тісно співпрацювала з місцевими органами влади та культурними установами, щоб надати першочергову допомогу для цього музею, а також для інших будівель в історичному центрі Одеси.

Кілька місяців тому у місії ЮНЕСКО в Україні заявили, що збирають всеосяжний звіт про шкоду, завдану російськими ракетними ударами Всесвітній спадщині в Одесі. Його підготують для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні. Доповідь можна буде використати як частину доказової бази в міжнародних судах, які займаються злочинами, вчиненими росією в Україні.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Для нас важливі дві речі. По-перше - оцінити масштаби збитків у зоні всесвітньої спадщини - не лише будівель, але й комплексно, разом з міською структурою. А по-друге - ініціювати та визначити термінові заходи для надання допомоги з метою захисту вже пошкодженої спадщини, а також для її зміцнення, аби певним чином захистити під час можливих додаткових атак. Тож під час цієї місії було виконано документування серйозно пошкоджених будівель із використанням лазерних сканерів у 3D. Також ми вже почали виконувати деякі геологічні галузеві роботи, що призводять до структурного підсилення в будівлях, які особливо постраждали від такого типу пошкоджень, і ми продовжуємо працювати над подальшим захистом деяких більш критичних будівель - це з одного боку. З іншого боку - починаємо більш енергійно моніторити, в якому стані та в яких умовах перебувають такі будівлі.

Ще один український об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО - Херсонес в анексованому Криму. Російський диктатор путін вважає його "колискою" своєї країни. Втім, це не завадило росіянам розграбувати музей-заповідник. Загарбники вивезли золоті вироби часів Візантійської імперії. Та артефакти - стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів. А на самій території Херсонесу зводять нову будівлю в псевдоісторичному стилі.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Є деякі занепокоєння щодо робіт, які там проводяться, щодо деяких рухів, а також умов, що змінюються навколо цього місця. Ні, у нас немає прямого доступу. Але ми проводимо регулярний моніторинг через платформу, яку ми створили для всієї культурної спадщини по всій Україні - за допомогою аналізу супутникових зображень. І це дозволяє ЮНЕСКО - на додаток до цифр, які ви згадували раніше щодо збитків - мати оцінку підтверджених руйнувань, на даний момент у цьому веріфікованому списку 329 об'єктів різної типології, включаючи археологічні об'єкти, об'єкти релігійного значення, а також історичні та культурні будівлі, музеї, пам'ятники, бібліотеки та архіви по всій країні. Звичайно, що ближча територія до активніших бойових дій, то більшу кількість пошкоджених об'єктів ми маємо - як от в Донецькій області.

Минулого тижня під час 42-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, перша леді країни Олена Зеленська, закликала організацію розширити присутність в Україні. За її словами, на відновлення деяких об'єктів культурної спадщини країни підуть, цитую, "десятки років". Схоже, із цим погоджується у ЮНЕСКО.

К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:

Згідно з оцінкою, проведеною організацією, збитки, починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого до середини цього року, вже сягають понад 2 і 6 мільярда доларів, а збитки стосовно втрат у сфері культури - понад 15 мільярдів доларів. Тож усе це вимагає справді важливих зусиль у плані відновлення та реконструкції всіх його компонентів, що, за попередніми оцінками, можуть сягнути майже 7 мільярдів доларів у наступні 10 років. Ідеться не тільки про збереження та захист об'єктів культурної спадщини, що справді становить більшу частину цієї оцінки, але ідеться і про людей, професіоналів, які працюють у цій сфері та є частиною соціальної структури, що підтримує культури та її вираження в Україні.

Напередодні стало відомо, що до Виконавчої ради ЮНЕСКО уперше в історії не обрали росію. Український президент Володимир Зеленський у своєму твіттері назвав це справедливим "вигнанням" країни-агресорки. Адже - цитую - "російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль росії лише слабшатиме.