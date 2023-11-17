78 років тому у Парижі заснували ЮНЕСКО: як працює установа в умовах війни [ Редагувати ]
У цей день 78 років тому у Парижі заснували ЮНЕСКО. Це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, сферами роботи якої стали освіта, наука та культура. А серед цілей - ліквідація неписьменності у світі, розвиток національних культур та охорона культурних пам'яток.
За час повновмасштабного російського вторгнення, для ЮНЕСКО в Україні додалося роботи. Про вплив війни на спадщину ЮНЕСКО в Україні - далі у матеріалі наших журналістів.
664!! Саме стільки від початку "великої" війни росія пошкодила або зруйновала об'єктів культурної спадщини України. Дані наводить Міністерство культури та інформаційної політики. І йдеться лише про період до 25-го червня 23-го. Тож ця цифра може і далі зростати. Україна, яка веде війну за свою незалежність та культурну ідентичність, є домівкою для восьми об'єктів, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них - Собор святої Софії, Києво-Печерська Лавра, історичний центр у Львові. Усі вони - під загрозою, через варварські дії російської армії.
К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:
Так, зокрема, починаючи з червня, вперше історичний центр у Львові разом з його буферної зоною, що є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО - були пошкоджені внаслідок російських атак, і ЮНЕСКО негайно була готова допомогти місцевій владі - зокрема, із документуванням (збереженням інформації стосовно) цього історичного житлового комплексу за допомогою лазерного сканування у 3D. Крім того, ЮНЕСКО також надала певну технічну допомогу для проєктів зі стабілізації, і сьогодні роботи, завдяки активній участі міської ради та всіх експертів, що співпрацюють з нею, прискорюються.
Працювала організація і в Одесі. Там знаходиться ще один об'єкт ЮНЕСКО - це історичний центр Одеси. До списку Всесвітньої спадщини його занесли цьогоріч: вулиці, будівлі та інші об'єкти, що мають ознаки мультикультуралізму. Серед них - ансамбль Приморського бульвару, Театральна площа, вулиці Дерибасівська та Гоголя.
К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:
Зокрема в Одесі з 20го липня зафіксовано кілька нападів. ЮНЕСКО провела детальну оцінку руйнувань і дійсно відзначила значні збитки. І це пошкодження не тільки в сенсі прямих ракетних ударів по будівлях, але це й шкода, завдана природі історичного центру, його культурній та архітектурній цінності. До того ж, справді існує ризик щодо збільшення вразливості усієї урбаністичної структури. У тому сенсі, що атаки вже повторювалися і можуть повторюватися у майбутньому. Тож продовження обстрілів у місті опосередковано впливає на історичний центр - через вібрацію та удари, спровоковані російськими атаками. Лише за кілька днів у ніч на 5те листопада черговий напад в Одесі завдав кількох пошкоджень Національному художньому музею в Одесі та навколишнім будівлям. Цей музей вже був певним чином пошкоджений попередніми атаками протягом 22го року, і ЮНЕСКО вже тісно співпрацювала з місцевими органами влади та культурними установами, щоб надати першочергову допомогу для цього музею, а також для інших будівель в історичному центрі Одеси.
Кілька місяців тому у місії ЮНЕСКО в Україні заявили, що збирають всеосяжний звіт про шкоду, завдану російськими ракетними ударами Всесвітній спадщині в Одесі. Його підготують для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні. Доповідь можна буде використати як частину доказової бази в міжнародних судах, які займаються злочинами, вчиненими росією в Україні.
К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:
Для нас важливі дві речі. По-перше - оцінити масштаби збитків у зоні всесвітньої спадщини - не лише будівель, але й комплексно, разом з міською структурою. А по-друге - ініціювати та визначити термінові заходи для надання допомоги з метою захисту вже пошкодженої спадщини, а також для її зміцнення, аби певним чином захистити під час можливих додаткових атак. Тож під час цієї місії було виконано документування серйозно пошкоджених будівель із використанням лазерних сканерів у 3D. Також ми вже почали виконувати деякі геологічні галузеві роботи, що призводять до структурного підсилення в будівлях, які особливо постраждали від такого типу пошкоджень, і ми продовжуємо працювати над подальшим захистом деяких більш критичних будівель - це з одного боку. З іншого боку - починаємо більш енергійно моніторити, в якому стані та в яких умовах перебувають такі будівлі.
Ще один український об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО - Херсонес в анексованому Криму. Російський диктатор путін вважає його "колискою" своєї країни. Втім, це не завадило росіянам розграбувати музей-заповідник. Загарбники вивезли золоті вироби часів Візантійської імперії. Та артефакти - стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів. А на самій території Херсонесу зводять нову будівлю в псевдоісторичному стилі.
К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:
Є деякі занепокоєння щодо робіт, які там проводяться, щодо деяких рухів, а також умов, що змінюються навколо цього місця. Ні, у нас немає прямого доступу. Але ми проводимо регулярний моніторинг через платформу, яку ми створили для всієї культурної спадщини по всій Україні - за допомогою аналізу супутникових зображень. І це дозволяє ЮНЕСКО - на додаток до цифр, які ви згадували раніше щодо збитків - мати оцінку підтверджених руйнувань, на даний момент у цьому веріфікованому списку 329 об'єктів різної типології, включаючи археологічні об'єкти, об'єкти релігійного значення, а також історичні та культурні будівлі, музеї, пам'ятники, бібліотеки та архіви по всій країні. Звичайно, що ближча територія до активніших бойових дій, то більшу кількість пошкоджених об'єктів ми маємо - як от в Донецькій області.
Минулого тижня під час 42-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, перша леді країни Олена Зеленська, закликала організацію розширити присутність в Україні. За її словами, на відновлення деяких об'єктів культурної спадщини країни підуть, цитую, "десятки років". Схоже, із цим погоджується у ЮНЕСКО.
К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні:
Згідно з оцінкою, проведеною організацією, збитки, починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого до середини цього року, вже сягають понад 2 і 6 мільярда доларів, а збитки стосовно втрат у сфері культури - понад 15 мільярдів доларів. Тож усе це вимагає справді важливих зусиль у плані відновлення та реконструкції всіх його компонентів, що, за попередніми оцінками, можуть сягнути майже 7 мільярдів доларів у наступні 10 років. Ідеться не тільки про збереження та захист об'єктів культурної спадщини, що справді становить більшу частину цієї оцінки, але ідеться і про людей, професіоналів, які працюють у цій сфері та є частиною соціальної структури, що підтримує культури та її вираження в Україні.
Напередодні стало відомо, що до Виконавчої ради ЮНЕСКО уперше в історії не обрали росію. Український президент Володимир Зеленський у своєму твіттері назвав це справедливим "вигнанням" країни-агресорки. Адже - цитую - "російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль росії лише слабшатиме.
по темі
Постоять, але вже недовго. В Україні триває демонтаж радянських постаментів. А чи є життя для таких монументів після декомунізації? Про декомунізацію в Україні - далі в матеріалі моїх колег.
Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам у Києві, Одесі та інших містах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв
Наша кореспондентка в Лондоні Ольга Жидецька розпитала британського політолога, як російська війна змінила і змінює Європу? Чи втомився світ від новин про Україну? І що чекає на нас у майбутньому? Відповіді обнадіюють.
Її мета - забезпечити внутрішньо переміщених осіб українською літературою.
Українська біженка в Брюсселі Інга Якименко вже рік як робить вечорниці для українців та іноземців, де разом готують борщ. Як смакує іноземцям національна страва України?
Живопис як творчий супротив. Херсонська художниця Оксана Оснач була однією із тих, хто залишався в місті попри окупацію. Авторка змогла врятувати свою виставку реконструкцій чумацького іконопису. Одними із перших виставку побачили у Миколаєві.