Двоє людей - загинули, ще вісім - поранені. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. За добу окупанти завдали по області майже півтори сотні ударів. Ракетами атакували одне із сіл у Запорізькому районі. Зараз місцеві жителі оговтуються від пережитого та ліквідовують наслідки удару. Подробиці - у репортажі з місця подій.

Повний салон побитого скла, а кузов - наскрізь прошитий уламками. Такий вигляд має пожежна машина, що напередодні потрапила під обстріл у Запорізькому районі. Коли рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки прильоту, окупанти вдарили повторно. Загинули двоє надзвичайників. Вони були професіоналами своєї справи та добрими колегами, кажуть у ДСНС.

Іван, співробітник ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Коли я дізнався про цю подію, в мене був ступор, я цьому не вірив, довго не міг змиритися і, мабуть, зараз я теж ще не повністю розумію.

Ще троє рятувальників дістали поранень. Наразі вони на лікуванні. Серед постраждалих і четверо жителів села.

Юрій, голова громади:

Це 3 жінки і 1 чоловік. Одна жінка в тяжкому стані, ну наскільки мені вчора було відомо стан був тяжкий, але стабільний, будемо сподіватись, що все буде добре і 2 людей середньої степені тяжкості, одна - легкої.

Валентина під час обстрілу була у своїй квартирі. Каже, ледь встигла вибігти з під'їзду подалі від вікон.

Валентина, жителька села у Запорізькому районі:

Я ще в таком шокє була. Отут я була, ні, вже я собиралась виносить мусор отак іду по калідорчику і може до цього я дошла і чую такий грохот.

Внаслідок обстрілу в селі зруйновано інфраструктурний об'єкт, побито житлові будинки. Люди вже другу добу поспіль наводять лад на подвір'ях та у домівках.

Катерина, жителька села у Запорізькому районі:

Балкон повністю, вікно повністю ми його вже трохи забили вікно ось це вилетіло у хаті вилетіли двері як шкаф шкаф купе, двері із ванни вилетіли.

Поки пані Катерина збирає уламки скла на подвір'ї, її чоловік стоїть в черзі за ОСБ плитами. Люди кажуть, потрібно якомога швидше залатати вибиті шибки та потрощені покрівлі.

Іван, житель села у Запорізькому районі:

Ну надо ж позабивать вікна, там балкон все таке, ну все остальне надо забивать. Ну перепугався дуже. Всьо валяєтся по хаті все, мебєль, вся посуда, всі шкафи.

Юрій, голова громади:

Потрібно накрити дахи, потрібно закрити ОСБ наші вікна, потрібно запінити, це те, що на сьогоднішній день потрібно зробити терміново. Видаємо осб, видаємо рейку, видаємо тарпулін, все, що необхідно людям, все надаємо.

За словами голови громади, у селі побито приватні та багатоквартирні будинки. Пошкоджено близько чотирьох сотень квартир. За фактом обстрілу села відкрито кримінальне провадження.