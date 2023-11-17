Українські війська успішно відбили 19 атак противника на Мар'їнському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під час бойових дій підрозділи ракетних військ уражали 6 артилерійських засобів противника.

Протягом минулої доби російські окупанти вчинили 18 авіаційних ударів за допомогою ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Засобами протиповітряної оборони знищено 16 таких безпілотників. Також зафіксовано новий інцидент вночі, коли ворог здійснив атаку іншими БпЛА цього типу, інформація щодо наслідків поки уточнюється.

Зазначено, що минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення, під час яких противник здійснив 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, а також 38 обстрілів реактивними системами залпового вогню на позиції наших військ та населені пункти.

На жаль, внаслідок терористичних атак, є поранені серед цивільного населення. Також зафіксовані руйнування та пошкодження житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали:

Петропавлівка Харківської області;

Серебрянське лісництво Луганської області;

Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області;

Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

Сили оборони України активно продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наносячи значні втрати в живій силі та техніці окупаційних військ і виснажуючи противника вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські війська активно взаємодіють, ведучи контрбатарейну боротьбу та завдаючи вогневих ударів по тилам противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони здійснила 2 удари в районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ успішно атакували 3 райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а також знищили 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління і 2 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 листопада загальні втрати російських окупантів склали 315 620 осіб.

Протягом останньої доби українські війська здійснили успішні операції, у результаті чого було ліквідовано ще 1130 ворожих бойовиків.