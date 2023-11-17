Вночі проти пʼятниці, 17 листопада, російські сили атакували Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракет С-300. Захисні сили протиповітряної оборони успішно знищили 9 ворожих безпілотників. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних Сил України.

Вночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ). До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп.

Окупанти здійснили бойові дії в різних регіонах України. Дев'ять ворожих ударних безпілотників були успішно знищені у Миколаївській, Одеській, Житомирській та Хмельницькій областях під час активного ведення бойових дій.

Окрім цього, ворог використав кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямі. Попередньо вдалося уникнути втрат внаслідок цих ударів.

Також наголошується на тому, що останніми днями окупанти посилили використання дронів-камікадзе. У четвер, 16 листопада, вони випустили ударні безпілотники, ймовірно, моделі "Шахеди", які прямували у напрямку Хмельницької області. Це призвело до вибухів у Хмельницькій області та пошкодження майна, включаючи вантажний автомобіль та будівлі продовольчих складів.

Нагадаємо, що українські війська успішно відбили 19 атак противника на Мар'їнському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.