У Львові поліцейські збили перехожого [ Редагувати ]
У Львові у пʼятницю, 17 листопада, патрульний автомобіль збив пішохода. Чоловіка доставлено до лікарні. Про це повідомляє поліція Львівської області.
Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили.
За даними відомства, на місці події працюють всі необхідні служби. Наразі розпочато службове розслідування.
Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази. Обставини встановлюються.
Нагадаємо, що у Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.
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