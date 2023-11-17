Українські військові вдосконалили свою тактику під час операцій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, що призвело до успішного утримання декількох стратегічних плацдармів. Інформацію про цей прогрес поширили представники Морської піхоти через соціальну мережу Facebook.

Бійці Збройних сил України підкреслили, що завдяки наперед спланованим заходам з протидії широкомасштабній збройній агресії російської федерації, їм вдалося успішно реалізувати операції на лівому березі Дніпра в Херсонському напрямку.

Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах.

Яких втрат зазнав ворог

У ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:

особового складу - 1216 вбитими та 2217 пораненими,

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області та проводять дії з метою знищення ворога.

Нагадаємо, що українські війська успішно відбили 19 атак противника на Мар'їнському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.