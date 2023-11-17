У тимчасово окупованому Криму рано вранці у п'ятницю, 17 листопада, прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Подія сталася на південному заході півострова, між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. Місцеві жителі повідомляють про два поспіль вибухи, а також зафіксовано польоти гелікоптерів у зазначений період.

Підписники повідомляють, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чути два вибухи, в небі кружляють гелікоптери.

У мережі висунули припущення, що можливо інцидент стався або на Бельбеку, або в Качі.

На даний момент офіційних пояснень щодо цього інциденту немає. Представники окупаційної "адміністрації" також утримуються від коментарів щодо вибухів та не надають пояснень стосовно їхніх причин.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали проукраїнського студента Максима Глєбова, скрін листа якого 8 листопада опублікувала колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

На скриншоті зі словами підтримки та проукраїнською позицією видно ім'я та прізвище хлопця. У листі зазначено, що Максим родом із Керчі та навчається у Сімферополі на українській філології.