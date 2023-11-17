У пʼятницю вранці, 17 листопада, в окупованому Севастополі прогриміли вибухи, що викликали оголошення повітряної тривоги у місті.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи були значущими, викликаючи тремтіння вікон у будинках.

Окупаційні владарі оголосили тривогу, а пропагандисти розповідають про небезпеку через ракетні атаки.

Фотографії з задимленням оприлюднені в мережі після подій, а дим помічено у центральній частині міста.

Нагадаємо, що вибухи також пролунали зранку 17 листопада і на південному заході півострова, між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. Місцеві жителі повідомляють про два поспіль вибухи, а також зафіксовано польоти гелікоптерів у зазначений період.