У Севастополі лунають вибухи, оголошена повітряна тривога [ Редагувати ]
У пʼятницю вранці, 17 листопада, в окупованому Севастополі прогриміли вибухи, що викликали оголошення повітряної тривоги у місті.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи були значущими, викликаючи тремтіння вікон у будинках.
Окупаційні владарі оголосили тривогу, а пропагандисти розповідають про небезпеку через ракетні атаки.
Фотографії з задимленням оприлюднені в мережі після подій, а дим помічено у центральній частині міста.
Нагадаємо, що вибухи також пролунали зранку 17 листопада і на південному заході півострова, між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. Місцеві жителі повідомляють про два поспіль вибухи, а також зафіксовано польоти гелікоптерів у зазначений період.
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