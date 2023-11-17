У зв'язку зі зміною погодних умов російська федерація була змушена скоротити кількість обстрілів правобережжя Херсонської області. Проте вони вирішили скористатися "килимовими атаками", намагаючись компенсувати це зниження за допомогою покращеної якості обстрілів. Про це повідомляє керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Окупанти намагаються компенсувати кількість якістю. За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу.

Для підтвердження своїх слів, Гуменюк нагадала, що втрати за минулу добу досить суттєві - троє людей загинули, 15 поранені.

Багато будинків - багатоповерхових і приватних постраждали. Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури - кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди.

Нагадаємо, що українські війська успішно відбили 19 атак противника на Мар'їнському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.