В "Енергоатомі" повідомили про загрозу ядерної аварії: окупанти гроблять ЗАЕС своїм мастилом [ Редагувати ]
На захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) персонал інтервентів псує обладнання, критичне для безпеки станції. Існує ризик відмови дизель-генераторів, що може призвести до ядерної аварії.
Про це стало відомо з заяви Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".
Енергетики зауважують, що російські окупанти продовжують порушувати технічні вимоги щодо експлуатації обладнання ЗАЕС, особливо енергоблоків №№ 2, 4 та 6. Фейкове "керівництво" Запорізької АЕС, яке підконтрольне інтервентам, видало наказ використовувати російське мастило для резервної дизельної електростанції (РДЕС), проте це мастило при нагріванні розпочинає інтенсивно пінитися.
Це призводить до зниження тиску в системі та автоматичного відключення дизель-генераторів.
Експерти в енергетичній галузі України підкреслюють, що аналогічні дії неспроможного та нелегітимного "керівництва" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) від компанії "Росатом" неодмінно призведуть до невідворотної деградації обладнання та систем, які мають визначальне значення для безпеки електростанції.
Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію.
Як наголошує керівник "Енергоатому" Петро Котін, після звільнення ЗАЕС буде притягнуто до відповідальності всіх, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора.
Нагадаємо, на окупованій Запорізькій атомній електростанції та в місті-супутнику Енергодарі зменшилася кількість російських військових. Ймовірно, загарбників переводять на фронт.
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