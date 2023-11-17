У лікарні помер пішохід, якого збив екіпаж патрульної поліції у Львові. Правоохоронці, які були причетні до аварії, були відсторонені від служби. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Також стверджується, що причетних до автомобільної аварії правоохоронців відсторонено від виконання службових обов'язків, і вони надають необхідні покази.

Ця інформація надійшла після того, як зранку 17 листопада стало відомо, що екіпаж патрульної поліції збив перехожого.