росія готується до атак з метою обстрілу України у зимовий період. Проте, існує ймовірність, що вони не будуть настільки обширними, як минулого року.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Lemonde, зазначивши, що російські війська готуються до масових ударів по енергетичних об'єктах України, накопичуючи ракети.

Я думаю, що вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б уже почали бомбити, - сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україна готова краще, ніж у попередньому році, до можливих атак з боку росії. У минулому році окупанти намагалися призвести до відключення світла та опалення для українців. Проте, за словами Зеленського, цього року атаки не будуть мати такого великого масштабу.

Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими, - додав президент.

Нагадаємо, росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).