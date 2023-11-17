Сніданок завжди вважали найважливішим прийом їжі протягом дня.

Згідно з матеріалом Independent, вчені встановили, що правильний вибір продуктів може суттєво зменшити ризик інфаркту та інсульту.

Якщо, наприклад, замінити одне яйце на жменю горіхів, це може знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань на 17%, діабету - на 18% і ранньої смерті - на 15%.

Для того щоб осмислити ступінь небезпеки, важливо відзначити, що лише в Великій Британії від хвороб серця щодня вмирає 460 людей, а річна загибель складає 48 000 осіб.

Також виявлено, що люди, які замінили 50 грамів обробленого м'яса (еквівалент ковбаси) бобовими, мали на 23% менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань або їхнього розвитку. У випадку заміни цього продукту горіхами результат був ще кращим - зниження ризику склало 27%.

Багато людей починають день з яйця або смаженого м’яса на сніданок, але результати цього аналізу свідчать про те, що краще замінити ці продукти рослинними. Також є докази того, що людям може бути корисно замінити м’ясо птиці рослинною їжею, хоча доказів заміни молочних продуктів мало, - зазначила доктор Сабріна Шлезінгер.

Проте немає жодної користі у заміні риби та морепродуктів на рослинні варіанти. Це стосується й молочних продуктів.