Представники польських автоперевізників 16 листопада оголосили про намір розширити прикордонну акцію протесту проти України, блокуючи ще один пункт пропуску для вантажних автомобілів - "Шегині-Медика".

Про це повідомив один з організаторів протесту Томаш Борковський в інтерв'ю агентству AFP.

Наразі Київ не зміг домовитися про нові переговори з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску.

Борковський повідомив, що з понеділка, 20 листопада, вони розширять блокаду на пункт пропуску "Медика". Він зауважив, що далекобійники очікують нового раунду переговорів з польським та українським урядами та висловили незадоволення щодо швидкості переговорів.

Багатоденний протест призвів до утворення величезних черг по обидва боки кордону. У четвер, 16 листопада, в прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ" відбулися переговори, в яких взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії, повідомили в українському уряді.

Міністерство транспорту України зауважило, що польські протестувальники "не прийняли пропозиції", і що "сторони продовжують шукати рішення".

Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року.

Нагадаємо, словацькі ЗМІ повідомляють, що місцеві перевізники теж погрожують приєднатись до протесту.