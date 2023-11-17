16 листопада Колегія суддів Київського апеляційного суду зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак, як передає кореспондент УНІАН.

Вчора було судове засідання. Ми отримали вчора судове рішення. Ви пам'ятаєте, що суд частково задовольнив нашу апеляційну скаргу. Я хочу сказати, що суд зменшив заставу на 891 мільйон гривень, - сказав Лисак.

Адвокат вважає, що прийняте судове рішення враховує практику Європейського суду з прав людини. Згідно з цією практикою, у випадку невнесення застави, її розмір можна визнати як непомірний, і суд повинен зменшувати цей розмір.

Він також додав, що запобіжний захід не є вироком, і з урахуванням того, що Ігор Коломойський перебуває під вартою третій місяць, можливі ризики, які призвели до застосування запобіжного заходу, зменшуються.

Нагадаємо, суд вирішив залишити під вартою олігарха Ігоря Коломойського.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення його стану здоров'я, але суддя відхилив це клопотання.

Сам Коломойський відмовився висловлювати свою позицію щодо рішення суду.

У пʼятницю, 27 жовтня, Шевченківський районний суд прийняв рішення продовжити запобіжний захід для відомого українського олігарха Ігоря Коломойського. У результаті розгляду клопотання, бізнесмену було обрано ще два місяці утримання під вартою. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

Сторона обвинувачення настоювала на подовженні строку тримання Ігоря Коломойського під вартою на два місяці, і суд прийняв це рішення