Царьов показав, як виглядає після замаху (фото) [ Редагувати ]
Ексрегіонал та зрадник Олег Царьов вперше показав вигляд після того, як став жертвою так званого замаху на його життя у тимчасово окупованому Криму.
У своєму Телеграм-каналі Царьов повідомив, що його відвідав ще один колишній союзник, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.
Заїхав до мене мій товариш, Володя Сальдо, провідати. Дякую йому, - написав Царьов, опублікувавши фото зі зрадником.
Важливо відзначити, що це перше фото, на якому Олег Царьов показує себе після того, як став жертвою зазначеного замаху. Він виглядає втомлено, а на його обличчі помітні набряки.
Нагадаємо, у ГУР раніше повідомили, що будуть слідкувати за розвитком ситуації щодо замаху на Царьова і надавати відповідну інформацію в разі необхідності.
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