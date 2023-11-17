Ексрегіонал та зрадник Олег Царьов вперше показав вигляд після того, як став жертвою так званого замаху на його життя у тимчасово окупованому Криму.

У своєму Телеграм-каналі Царьов повідомив, що його відвідав ще один колишній союзник, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Заїхав до мене мій товариш, Володя Сальдо, провідати. Дякую йому, - написав Царьов, опублікувавши фото зі зрадником.

Важливо відзначити, що це перше фото, на якому Олег Царьов показує себе після того, як став жертвою зазначеного замаху. Він виглядає втомлено, а на його обличчі помітні набряки.

Нагадаємо, у ГУР раніше повідомили, що будуть слідкувати за розвитком ситуації щодо замаху на Царьова і надавати відповідну інформацію в разі необхідності.