Нова допомога від США для України може бути відкладена до середини грудня або навіть на довший термін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це ставить під сумнів здатність Вашингтона забезпечити необхідний потік військової допомоги, який, за висловленням адміністрації Байдена і уряду України, є життєво важливим.

Прихильники України в Конгресі ведуть складну боротьбу за об'ємну допомогу, чия доля зараз в центрі партійної боротьби з питань прикордонної політики, і вона відокремлена від законопроектів, що потребують негайних рішень.

Затвердження нової допомоги Україні в Конгресі може відбутися не раніше середини грудня, майже через два місяці після першого запиту президента Джо Байдена на 61 мільярд доларів для країни у контексті її протистояння росії. За інформацією представника Міноборони, США вже почали обмежувати потік військової допомоги.

Сенатори обох партій планують в найближчі дні працювати над угодою щодо пакету допомоги, враховуючи питання прикордонної політики. Голосування може відбутися після повернення до Вашингтона з Дня Подяки наприкінці поточного місяця.

Нам потрібно підштовхнути себе до переговорів наступного тижня", - заявив Кріс Кунс, демократ зі штату Делавер, який має тісні зв'язки з Байденом. "В українців закінчується паливо, зброя та боєприпаси, - додав Кунс. Конгрес має діяти "в терміни, які матимуть значення".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло кілька російських компаній до санкційного списку. Про це йдеться у заяві Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.