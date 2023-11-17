Наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Як відомо, наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink, - розповіла Верещук.

Крім того, вона зазначила, що планується надання одноразової грошової допомоги для осіб зі звільнених населених пунктів та евакуйованих.

Зазначається, що під час зустрічі української та норвезької сторін обговорювали гуманітарні виклики, зокрема, ті, що виникають на деокупованих територіях.

Також обговорювалася необхідність створення відповідних умов для тимчасового проживання ВПО по всій Україні під час осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Для забезпечення підтримки ВПО взимку планується облаштування місць тимчасового проживання та проведення необхідних ремонтних робіт. Крім того, внутрішні переселенці отримають теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції та інше.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що від евакуації із зони бойових дій переважно відмовляються літні люди.