Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочато Сполученими Штатами. Крім того, Пентагон наразі працює над забезпеченням стійкості постачання запасних частин для цих літаків, які будуть передані Україні після завершення навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Щоб переконатися, що українці успішно керують цими F-16, українські пілоти почали тренуватися в США та Європі як з виконання польотів, так і з технічного обслуговування, - йдеться у повідомленні.

Пентагон підкреслює, що надання підтримки не припиниться із введенням в Україну цих літаків F-16. Для ефективної експлуатації цих літаків необхідні запасні частини, і хоча самі літаки будуть передані Україні європейськими країнами (Нідерландами, Данією та Норвегією), США взяли на себе відповідальність за поставки запасних частин.

Відзначено, що без стабільних поставок запчастин літаки можуть втратити здатність до польоту вже за кілька місяців, за словами заступника міністра оборони США Вільяма А. ЛаПланта.

Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися, що якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх, - запевнив посадовець.

Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.