Канада давно стала привабливим напрямком для іммігрантів, які мріють про краще життя у цій країні. Приблизно чверть населення Канади складають іммігранти, і від початку війни країна прийняла майже 200 тисяч українських біженців. Однак високі ціни в мегаполісах Канади змушують повертатися багатьох з них назад.

За даними Bloomberg, новоприбулі громадяни в Канаді найбільше відчувають наслідки зростання вартості, зокрема, на житло. Хоча не існує однієї основної причини для повернення українців додому, високі витрати визнаються одним з найбільш згадуваних факторів.

Людина не в змозі знайти гроші, але їй потрібно платити за дуже високу оренду, продукти… І такі витрати сильно б’ють по кишені іммігранта. Ні роботи, ні грошей, повертаються в Україну, де все знайоме, - зазначають представники соцслужб.

Нові дослідження підтверджують тенденції, що за останні роки все більше приїжджих вирішили залишити Канаду. Це пов'язано із погіршенням доступності житла, напруженою системою охорони здоров'я та недостатньою зайнятістю, що викликає розчарування у можливостях, які пропонує країна.

Однією з найбільших проблем є вартість оренди житла. Наприклад, вартість оренди квартир у Торонто становить 2614 канадських доларів, що приблизно дорівнює повному доходу до оподаткування людини, яка працює повний робочий день за мінімальну зарплату.