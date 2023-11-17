Сили оборони успішно виконали ряд операцій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та стали контролювати декілька плацдармів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про важливі події на лівобережжі Херсонщини, висловивши подяку українським воїнам за їхні досягнення.

Він поділився цією інформацією у своєму аккаунті на Facebook та опублікував відповідне фото.

Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість! - написав президент під фото.

Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.