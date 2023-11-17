Зеленський зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини (фото) [ Редагувати ]
Сили оборони успішно виконали ряд операцій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та стали контролювати декілька плацдармів.
Президент України Володимир Зеленський розповів про важливі події на лівобережжі Херсонщини, висловивши подяку українським воїнам за їхні досягнення.
Він поділився цією інформацією у своєму аккаунті на Facebook та опублікував відповідне фото.
Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість! - написав президент під фото.
Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.
по темі
Як херсонці згадують події, що стали історичними? Як місто живе зараз? Про це розкаже Андрій Анастасов, який був у Херсоні відразу після деокупації та побував там знову на її річницю.
У зв'язку зі зміною погодних умов російська федерація була змушена скоротити кількість обстрілів правобережжя Херсонської області
На Херсонщині Силам оборони України вдалося відкинули мінометні розрахунки російської армії, щоб вони не добивали до правого берега Дніпра. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменю
Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів про оперативну ситуацію в регіоні та чи є постраждалі від обстрілів
російські окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області протягом минулої доби