Від початку повномасштабної війни в Україні понад 20 тисяч чоловік вирішили втекти. Деякі з них перепливали небезпечні річки, щоб покинути країну, тоді як інші просто вирушили "під покровом темряви".

Цю інформацію наводить британське видання ВВС. Згідно з їхніми даними, ще понад 21 тисяча чоловік намагалися втекти, але були затримані прикордонниками.

ЗМІ нагадує, що після вторгнення росії більшості чоловіків у віці 18-60 років було заборонено виїжджати з країни. Незважаючи на це, десятки людей щодня порушували це обмеження. Журналісти взяли інтерв'ю у декількох чоловіків, які втекли, щоб приєднатися до родини за кордоном, отримати освіту або просто заробляти на життя.

Що мені робити? Не всі є воїнами. Не потрібно тримати всю країну під замком. Не можна збивати всіх разом, як це робили в Радянському Союзі, - розповів Євген, який залишив Україну після повномасштабного вторгнення рф.

За інформацією видання, з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року нелегально перетнули кордон із сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною 19 740 українських чоловіків.

Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.