Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Київ на початку наступного тижня.

Джерела видання заявили, що Мішель відвідає Україну в пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Протести почалися після рішення президента-втікача України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала це повстання "переворотом", спровокованим Заходом, і використовувала його для виправдання своїх військових дій в Україні в 2014 році.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.