Міністерство цифрової трансформації України ініціювало створення мобільного застосунку інформаційної системи "Е-резидент" у межах проєкту DT4UA, що фінансується ЄС. Він сприятиме розвитку ІТ-бізнесу та підвищенню експортного потенціалу нашої країни, повідомляє пресслужба міністерства.

"Мета проєкту – створити мобільний застосунок, який надаватиме електронні послуги для іноземних громадян, включно з набуттям та скасуванням статусу е-резидента, відкриттям та закриттям поточних рахунків, використанням КЕП, державною реєстрацією ФОП е-резидента та іншими послугами", – йдеться в повідомленні.

Подати заявку на участь у тендері на створення застосунку можна до 8 грудня. Ознайомитись з деталями участі та технічними вимогами можна на Порталі публічних закупівель Естонії за посиланням.