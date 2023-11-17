Литва передала Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні. Так, сьогодні Вільнюс передав нову партію генераторів, польових ліжок і сухих пайків.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви.
Стаціонарні дизель-генератори потужністю 160 кВт призначені для вироблення електроенергії та забезпечення нею об'єктів у місцях, де відсутні або перервані лінії електропередачі. Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подачі електроенергії від стаціонарної електромережі та вимикає його в разі відновлення подачі.
При повному навантаженні генератор може безперервно працювати не менше 8 годин. Генератори захищені від впливу довкілля і можуть експлуатуватися за температури навколишнього середовища -30 градусів або +40.
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