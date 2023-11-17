Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада, підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу.

Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).

Що буде наступного року

З 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд гривень);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43+ млрд гривень);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд гривень).

З 1 січня також акциз (крім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.