Зеленський підписав закон про спрямування податків з військових на оборону [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада, підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу.
Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).
Що буде наступного року
З 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:
45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд гривень);
45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43+ млрд гривень);
10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд гривень).
З 1 січня також акциз (крім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.
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