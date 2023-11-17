Хмарочоси гнулись, мов прутики: на Філіппінах стався потужний землетрус [ Редагувати ]
На філіппінському острові Мінданао стався потужний землетрус магнітудою 7,2.
Землетрус стався на глибині 10 кілометрів, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від міста Сарангані.
Підземні поштовхи також сильно відчувалися в прилеглих районах острова Мінданао, включаючи місто Генерал-Сантос і прилеглі провінції.
Місцеві чиновники повідомили, що через сильні поштовхи у будівлях попадали речі, а люди в паніці вибігли з приміщень. Місцева влада стежить за можливими збитками, але на даний момент не було жодних повідомлень про руйнування чи жертви.
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