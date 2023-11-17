В Ізраїлі заявили, що ЦАХАЛ досяг усіх цілей, поставлених перед операцією в Газі [ Редагувати ]
Ізраїльські військові відзначають три тижні з початку наземної операції в Секторі Газа. ЦАХАЛ зараз діє в самому центрі міста Газа, завдаючи ударів по всіх цілях, які хотів.
Про це заявив глава Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.
Він зазначив, що внаслідок наземної операції було знищено тисячі терористів, включно з високопоставленими членами керівництва ХАМАСу.
"Усі цілі, поставлені кабінетом безпеки, досягнуті, і, як сказав прем'єр-міністр, це тільки початок. Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем ХАМАСу. Ми не зупинимося доти, доки не буде знищено весь військовий і керівний потенціал ХАМАСу і "Палестинського ісламського джихаду", - заявив глава Ради нацбезпеки.
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