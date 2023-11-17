Ціна нафти російської марки Urals впала нижче за $60 [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Вартість російської нафти марки Urals у портах Балтійського моря впала нижче стелі цін у $60 за барель. Reuters з посиланням на трейдерів повідомляє, що зниження цін спричинили нові санкції США проти судновласників з ОАЕ та послаблення світових цін на нафту.
Фрахтові ставки на постачання нафти Urals з російських портів Приморськ і Усть-Луга зросли з $8 млн минулого тижня до $9,2-9,5 млн.
Ф'ючерси на Brent зросли до $78,22 за барель (+1% порівняно з ціною наприкінці минулого тижня). Розрахункова ціна на Urals на умовах FOB при доставці з Балтики до Індії 17 листопада впала до $58-59 за барель.
Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі і в деяких випадках нижче, це очевидний тренд.
Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго Євросоюзу на морські постачання нафти з рф. Країни "Великої сімки" (G7), ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що постачається морем, на рівні $60 за барель. У вересні 2023 року нафта Urals торгувалася на рівні $86.
З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на поставки російських нафтопродуктів. Граничну вартість було визначено на рівні $100 та $45 за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.
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