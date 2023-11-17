Президент України Володимир Зеленський доручив військовим "осучаснити реагування" на зліт російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал" - "без непотрібних зупинок країни". Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "кинджалів", які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування - без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій.

Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського винищувача МіГ-31К, який здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Останнім часом польоти цих літаків стали тривалішими - по кілька годин, - оскільки ворог відпрацював їх дозаправку в повітрі.

Під час тривоги не працюють окремі види транспорту, школи, підприємства та бізнес, через що економіка України зазначає величезних збитків.

За оцінками військових експертів, росія має на озброєнні понад 120 літаків типу МіГ-31. У жовтні путін оголосив, що Міг-31 з "Кинжалами" на борту починають постійне патрулювання над Чорним морем.