Силам оборони вдалося закріпитись на кількох плацдармах лівого берега Дніпра на Херсонському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 листопада.

На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.

Вдень президент Зеленський виклав світлини висадки українського десанту на Херсонщині.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Токарівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Заріччя, Бруски, Волфине, Миропілля, Степок, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Куп'янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Антонівка, Веселий Гай.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Водяного Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, П'ятихатки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини

Впродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.

Висадка десанту на лівобережжі Херсонщини