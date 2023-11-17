У низці населених пунктах Херсонщини заборонили продаж алкоголю. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади.

Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Також до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення - захисники і захисниці, які мешкають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Очільник Херсонщини також повідомив, що в регіоні посилюється робота з мобілізації.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ вперше визнали створення плацдармів на лівобережжі Херсонщини.