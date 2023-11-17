На Херсонщині запровадили "сухий закон" і посилили мобілізацію [ Редагувати ]
У низці населених пунктах Херсонщини заборонили продаж алкоголю. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади.
Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.
Також до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення - захисники і захисниці, які мешкають у місті, перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування.
Очільник Херсонщини також повідомив, що в регіоні посилюється робота з мобілізації.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ вперше визнали створення плацдармів на лівобережжі Херсонщини.
по темі
На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах
У зв'язку зі зміною погодних умов російська федерація була змушена скоротити кількість обстрілів правобережжя Херсонської області
Терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують
У Верховній Раді висунули пропозицію щодо надання відстрочки від мобілізації іншій категорії чоловіків
У понеділок, 13 листопада, окупанти в передмісті Херсону поцілили в автівку з цивільними
Російська армія заявила про "тактичне перегрупування" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України. Водночас після "помилкової" заяви командування угруповання "Днепр" про "перекидання військ на вигідніші позиції на схід від Дніпра", серед російських військових почалась паніка