Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Звільнити ТАРАСОВСЬКОГО Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Причину звільнення в указі не вказано.
Олександр Тарасовський був призначений на посаду заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України 21 січня 2022 року.
Олександр Тарасовський
Нагадаємо, на початку листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій.
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