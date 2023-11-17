Україна розгромила Люксембург (4:0) у матчі відбору на молодіжне Євро-2025 [ Редагувати ]
Молодіжна збірна України з футболу (U-21) перемогла Люксембург у відборі на Молодіжний чемпіонат Європи з футболу-2025 з рахунком 4:0.
Матч проходив на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанському місті Мурсія.
Голами відзначились: Владислав Ванат (35 хв.), Арсен Батагов (64 хв.), Назар Волошин (66 хв.), Ігор Краснопір (74 хв.)
У поточному відбірному циклі чемпіонату Європи молодіжна збірна України здобула чотири перемоги у чотирьох матчах, в тому числі з рахунком 3:2 здолала чинних чемпіонів Європи, англійців. Наразі "синьо-жовті» з 12 очками очолюють групу F.
Наступний поєдинок у кваліфікації на Євро-2025, заключний у цьому році, підопічні Унаї Мельгоса проведуть 21 листопада проти збірної Азербайджану.
Влітку 2023 року українська "молодіжка" вдруге в історії вийшла до півфіналу Євро та здобула путівку на олімпійський футбольний турнір-2024.
Група F. Турнірна таблиця
- Україна - 12 очок (4 матчі), 11:2 (різниця голів)
- Англія - 6 (3), 14:4
- Сербія - 6 (3), 5:10
- Люксембург - 3 (5), 3:13
- Північна Ірландія - 3 (4), 2:4
- Азербайджан - 3 (3), 3:5.
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