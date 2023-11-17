Молодіжна збірна України з футболу (U-21) перемогла Люксембург у відборі на Молодіжний чемпіонат Європи з футболу-2025 з рахунком 4:0.

Матч проходив на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанському місті Мурсія.

Голами відзначились: Владислав Ванат (35 хв.), Арсен Батагов (64 хв.), Назар Волошин (66 хв.), Ігор Краснопір (74 хв.)

У поточному відбірному циклі чемпіонату Європи молодіжна збірна України здобула чотири перемоги у чотирьох матчах, в тому числі з рахунком 3:2 здолала чинних чемпіонів Європи, англійців. Наразі "синьо-жовті» з 12 очками очолюють групу F.

Наступний поєдинок у кваліфікації на Євро-2025, заключний у цьому році, підопічні Унаї Мельгоса проведуть 21 листопада проти збірної Азербайджану.

Влітку 2023 року українська "молодіжка" вдруге в історії вийшла до півфіналу Євро та здобула путівку на олімпійський футбольний турнір-2024.

Група F. Турнірна таблиця