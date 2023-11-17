У Тернополі вперше з початку повномасштабної війни народилася трійня [ Редагувати ]
У Тернополі вперше з повномасштабного вторгнення росії в Україну народилася трійня - два хлопчики та дівчинка. Про це повідомило місцеве видання "Файне місто".
Дітки зявилися на світ у Тернопільському перинатальному центрі "Мати і дитина". Про знакову подію повідомили на сторінці пологового в соцмережах.
Батьками трьох малюків стало подружжя зі Збаража - лікарка Діана Поберезька та її чоловік-підприємець Володимир Філик.
Наразі молоді батьки обирають двом синочкам та донечці імена. Медики розповіли, що немовлятка народилися передчасно, тому поки що знаходяться під наглядом лікарів.
Нагадаємо, в Івано-Франківську за народження дитини платитимуть від 20 000 гривень. Держава окремо платить батькам 41 тис. грн.
Як писали "Подробиці", на фоні війни в Україні впали показники народжуваності. Порівняно з минулим роком - удвічі.
по темі
У листопаді на нас очікує молодик у знаку Скорпіона, який вважається важким, але астрологи стверджують, що це чудовий час для нового початку
Найближчим часом в більшості областей України передбачається погіршення погоди, супроводжене похолоданням і снігопадами
Похолодання та сніг в Україні слід очікувати вже завтра, 17 листопада. Правда, вони прийдуть не всюди, а лише у західних регіонах
У четвер, 16 листопада, майже оп всій території України очікується падіння температури
Сьогодні, 15 листопада, по всій Україні пройдуть дощі, а в Карпатах очікується мокрий сніг та ожеледиця