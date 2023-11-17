У Тернополі вперше з повномасштабного вторгнення росії в Україну народилася трійня - два хлопчики та дівчинка. Про це повідомило місцеве видання "Файне місто".

Дітки зявилися на світ у Тернопільському перинатальному центрі "Мати і дитина". Про знакову подію повідомили на сторінці пологового в соцмережах.

Батьками трьох малюків стало подружжя зі Збаража - лікарка Діана Поберезька та її чоловік-підприємець Володимир Філик.

Наразі молоді батьки обирають двом синочкам та донечці імена. Медики розповіли, що немовлятка народилися передчасно, тому поки що знаходяться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську за народження дитини платитимуть від 20 000 гривень. Держава окремо платить батькам 41 тис. грн.

Як писали "Подробиці", на фоні війни в Україні впали показники народжуваності. Порівняно з минулим роком - удвічі.