У четвер, 16 листопада, парламент Італії схвалив законопроект, який забороняє виробництво та продаж штучного м'яса, вирощеного в лабораторії із клітин тварин. Про це повідомляє Reuters.

Порушників штрафуватимуть на суму від 10 тис. євро до 150 тис. євро. Крім того, новий закон забороняє включати до назв рослинних замінників м'яса такі слова, як стейк, салямі та інші найменування звичайних м'ясних продуктів.

В уряді Італії заявляють, що це рішення захистить італійські кулінарні традиції, місцевих виробників та здоров'я людей.

Виробники звичайного м'яса побоюються конкуренції: торік одна з найбільших італійських сільськогосподарських асоціацій Coldiretti розпочала кампанію з вимогою заборонити таке м'ясо.

Її петиція зібрала півмільйона підписів та отримала підтримку кількох тисяч місцевих та регіональних адміністрацій.

Законопроект про заборону виробництва та продажу штучного м'яса підготувало міністерство сільського господарства Італії, у березні італійський Сенат схвалив документ.

Після цього Італія відправила заявку на схвалення нового закону в ЄС - правила такого роду зазвичай обговорюють за участю інших членів блоку, ця процедура перешкоджає створенню бар'єрів у союзі. Однак у результаті Італія відкликала цю заявку й ухвалила закон.

Деякі опозиційні політики розкритикували рішення, назвавши його результатом лобістської діяльності сільгоспвиробників і наголосивши, що наразі в ЄС не видавали дозволів на штучне м'ясо.

Як замінник звичайного м'яса зараз популярні різні види рослинного м'яса. Однак багато компаній працюють над іншим варіантом - м'ясом, вирощеним у лабораторіях з клітин тварин.

Розробкою такого продукту у світі займається понад 100 компаній. За оцінкою Grand View Research, обсяг цього ринку в 2022 році становив $247 млн. За прогнозами McKinsey, найближчими роками він може пережити суттєве зростання і сягнути $25 млрд.

Щоправда, для цього компаніям потрібно вирішити питання масштабування - для запуску масового виробництва необхідне будівництво величезних біореакторів для вирощування м'яса.

Наразі у світі є окремі приклади запровадження лабораторно вирощеного м'яса. У 2020 році Сінгапур став першою країною у світі, яка схвалила продаж штучного м'яса - курятини від компанії Eat Just.

У червні перший дозвіл на продаж такого м'яса видали у США. Йдеться про курятину, створену компаніями Good Meat та Upside Foods.