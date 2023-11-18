Міністерство охорони здоров'я активно вивчає причини виникнення випадків гепатиту A в Вінницькій області та рекомендує українцям вакцинацію проти цього вірусу для забезпечення пожиттєвого захисту. Паралельно з цим у країні зафіксовано понад 13 штамів коронавірусу, що підкреслює актуальність вакцинації, повного курсу якої складає чотири щеплення.

Випадки гепатиту A були виявлені не лише у Вінницькій області, але й в інших регіонах цієї осені, зокрема, в Харківській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Однак в МОЗ стверджують, що ці випадки не мають зв'язку із вінницьким спалахом. Кузін пояснив, що гепатит A має певну сезонність, і восени-зимою кількість випадків цього захворювання збільшується. Щорічно починаючи з вересня в Україні реєструється зростання захворюваності гепатитом A.

Наразі на Вінниччині не виявлено епідемії обласного рівня, і не зафіксовано летальних випадків внаслідок спалаху гепатиту A. Важкі форми захворювання вкрай рідко виникають, оскільки в основному гепатит A проходить у легкій або середній формі важкості.

Якщо подивитися на статистику за вересень, то було зареєстровано в середньому десь трішки більше ніж 80 випадків. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то в нас є певна кількість регіонів, яка постійно реєструє таку кількість випадків. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області. В Закарпатській області було трішки більше 40 випадків, на рівні міста Дніпро було зафіксовано трішки більше 10 десяти випадків і місто Київ також зафіксувало біля 8 випадків.

Чи можуть повернути карантин?

Зимовий період може враховувати можливість введення карантину, особливо у "доковідний" період, коли зафіксовано збільшення захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Це може призвести до локальних протиепідемічних заходів, таких як тимчасове закриття шкіл чи інші обмеження, встановлені на рівні місцевої влади. Рішення приймається на основі аналізу епідемічної ситуації, враховуючи всі респіраторні вірусні інфекції, також ураховуючи "ковід".

Чи буде це закриття шкіл? Чи буде це масковий режим, наприклад, в тому ж громадському транспорті? Чи буде це обмеження якоїсь торгівлі? Чи будуть це більш жорсткі якісь норми? Ці рішення мають приймати місцеві епідеміологи. І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації і приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо.

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