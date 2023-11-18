У Хмельницькій області працювала ППО [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 18 листопада, на Хмельниччині, під час повітряної тривоги, активно діяла протиповітряна оборона (ППО). Про це інформує заступник голови Хмельницької обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Тюрін у Facebook.
За його словами, в області були активовані сили ППО, але внаслідок подій не зафіксовано жодних постраждалих чи руйнувань.
Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякую ВСУ за оборону неба над Хмельницькою областю, - написав Тюрін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.
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