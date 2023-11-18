Вночі у суботу, 18 листопада, в Києві війська рф спробували здійснити атаку за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram Київського міського військового адміністративного управління (КМВА), всі ворожі цілі були успішно знищені силами систем протиповітряної оборони.

Друга атака ворожих безпілотників по Києву за місяць. Дрони противника, за попередніми даними, боєприпаси типу Shahed, що баражирують, були запущені з південного напрямку. Щоб дістатися до столиці, БПЛА подолали складний маршрут довжиною чи не 1000 км.

Відзначається, що навіть при складних маневрах ворожих дронів, сили протиповітряної оборони успішно справились із завданням та знищили всі повітряні цілі ворога.

Попередні дані свідчать про збиття майже десятка безпілотників поблизу Києва. Щасливо, в столиці не зафіксовано жертв чи руйнувань.

Нагадаємо, що ППО працювала і в Хмельницький області.