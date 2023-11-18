Українці зможуть отримати водійське посвідчення без обов'язкового навчання в автошколі. Зміни стосуються теоретичної підготовки, яку тепер можна пройти самостійно. Крім того, нові правила не обмежують кількість спроб на практичний іспит з водіння.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Telegram, а також про це йдеться у законопроєкті № 7354.

Коли можна не відвідувати автошколу?

Кабінет міністрів схвалив новий порядок отримання водійських посвідчень, що представляє значні відмінності від традиційних правил, діючих в Україні протягом багатьох років. Ці зміни є складовою реформи, яку МВС впроваджує з літа 2023 року.

Нововведення передбачає, що майбутні водії матимуть вибір - вивчати теорію самостійно чи в автошколі. Раніше відвідування теоретичного курсу в автошколі було обов'язковим, тепер цю норму вилучено. Документи про проходження теорії в автошколі стали непотрібними.

Тепер людина може вивчати Правила дорожнього руху вдома, а потім прийти до будь-якого центру МВС і скласти іспит, попередньо записавшись на нього онлайн. Як і раніше, за бажанням можна звертатися до репетитора чи навчатися в автошколі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що ці нововведення стосуються також проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", що дозволить, зокрема, пораненим військовим зручніше здобувати водійські права. Порядок Кабміну має набрати чинності з моменту його оприлюднення, яке планується на листопад 2023 року.

Як проходить іспит із теорії?

Сервісна реформа у Міністерстві внутрішніх справ передбачає впровадження прозорих умов для складання іспитів. Тепер в сервісних центрах більше не існує "сліпих зон", оскільки встановлено по чотири камери, які забезпечують перехресне знімання та додатково фіксують звук у приміщенні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив, що скласти теоретичний іспит можна у будь-якому центрі МВС країни, а в майбутньому така можливість буде доступною і в ЦНАПах.

Реєстрацію на іспит можна провести онлайн через веб-сайт Головного сервісного центру МВС.

У випадку невдачі можна повторно спробувати скласти іспит через 10 днів, при цьому кількість спроб необмежена. Тип та кількість завдань залишаються незмінними, і випробування полягає у відповіді на 20 питань комп'ютерного тесту протягом 20 хвилин.

Практика водіння

З 12-місячним терміном дії свідоцтва про теоретичну підготовку можна розпочинати практичне навчання в автошколі лише після успішного складання теоретичного екзамену в сервісному центрі МВС.

Обов'язково відвідування практичних занять в автошколі та проходження програми підготовки, що включає 40 годин водіння з інструктором, передбачено на першому етапі практичного навчання. Завершивши курс, слід пройти внутрішній іспит та отримати документ про закінчення автошколи.

Після завершення практичного курсу в автошколі, можна записатися на практичний екзамен в сервісному центрі МВС. Запис можна здійснити через термінали в приміщеннях центрів або онлайн.

З 1 серпня 2023 року кількість спроб для складання практичного екзамену необмежена протягом 2 років від дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі, з інтервалом між спробами 10 днів.

Екзаменаційний лист був оновлений, чітко визначаючи помилки та критерії оцінювання здібностей кандидата. Додатково, для уникнення неправомірних дій екзаменатора, в салоні авто встановлено по 2 реєстратори та камеру з кутом огляду салону на 360°.

Алгоритм отримання посвідчення водія за новими правилами

Інструкторам загрожують штрафи

Реформа отримання водійських прав спрямована на подолання корупції. Майбутні водії тепер можуть оскаржувати дії інструкторів та працівників сервісних центрів протягом 30 днів у разі:

Порушення порядку навчання та підвищення кваліфікації водіїв (ст. 127-3 Кодексу про адміністративні правопорушення), карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів (8500 – 13 600 грн).

Порушення порядку акредитації автошкіл та проведення іспитів (ст. 127-3 Кодексу про адміністративні правопорушення), карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500 – 17 000 грн); для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів (17 000 – 51 000 грн).

Замінити посвідчення стало простіше

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій отримує посвідчення, яке слід оновити через два роки.

Тепер для оновлення прав можна скористатися "Дією" та замовити доставку документа "Укрпоштою", уникнувши відвідування сервісного центру.

Для отримання нового посвідчення треба подати заяву в застосунку, а потім обрати один із варіантів:

забрати посвідчення в сервісному центрі МВС;

прийти до найближчого відділення "Укрпошти";

замовити кур’єра.

Розгляд заявки займатиме до 3 днів, а доставка поштою – до 7 днів. Послуга коштуватиме 294 грн.

Послугою заміни посвідчення можуть скористатися водії, що отримали перші права 2 роки тому, а також ті, хто загубив чи пошкодив документ.

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