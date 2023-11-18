Кожен рік 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних сил. Це свято, прийшло до нас нещодавно, а саме у 2019 році. Цього дня наголошується на відданості військовій справі та високому професіоналізмі сержантів ЗСУ. Їхня мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за свободу заслуговують на визнання. Серце сержанта – це опора будь-якого військового підрозділу, а їхнє спільне об'єднання - сила та єднання.

З нагоди Дня сержанта щиро вітаємо та висловлюємо вдячність за самовіддану службу в армії.

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я - як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!

Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Носити звання сержанта - це гордість. Адже ви - наші воїни, наш захист. З вами не страшно і спокійно. Зі святом, наші мужні бійці!

Сержанте, вітаємо! Святковим нехай буде настрій не тільки сьогодні, а весь цей рік. Нехай кожен день буде дивувати новими перемогами, що будуть такими несподіваними і приємними. Бажаю якнайшвидшого підвищення у званні та радісних моментів.

У день вашого свята від щирого серця хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатна подолати будь-які перешкоди! Зі святом, сержанти!

***

День сержанта ЗСУ - привітання

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо "Спасибі!". За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист! Зі святом, дорогі бійці!

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви - це доблесть та відвага,

​Всім сержантам сьогодні слава!

***

Дорогі наші захисники! Вітаємо вас із Днем сержанта! Дякуємо вам за сміливість і відвагу. Нехай ваш шлях буде легким і в усьому сприяє удача!

Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.