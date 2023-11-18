День сержанта ЗСУ: привітання у віршах, прозі та картинках [ Редагувати ]
Кожен рік 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних сил. Це свято, прийшло до нас нещодавно, а саме у 2019 році. Цього дня наголошується на відданості військовій справі та високому професіоналізмі сержантів ЗСУ. Їхня мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за свободу заслуговують на визнання. Серце сержанта – це опора будь-якого військового підрозділу, а їхнє спільне об'єднання - сила та єднання.
З нагоди Дня сержанта щиро вітаємо та висловлюємо вдячність за самовіддану службу в армії.
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я - як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир!
З Днем сержанта!
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Носити звання сержанта - це гордість. Адже ви - наші воїни, наш захист. З вами не страшно і спокійно. Зі святом, наші мужні бійці!
Сержанте, вітаємо! Святковим нехай буде настрій не тільки сьогодні, а весь цей рік. Нехай кожен день буде дивувати новими перемогами, що будуть такими несподіваними і приємними. Бажаю якнайшвидшого підвищення у званні та радісних моментів.
У день вашого свята від щирого серця хочемо побажати сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ваша мужність здатна подолати будь-які перешкоди! Зі святом, сержанти!
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День сержанта ЗСУ - привітання
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
З Днем сержанта ЗСУ!
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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо "Спасибі!". За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист! Зі святом, дорогі бійці!
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви - це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
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Дорогі наші захисники! Вітаємо вас із Днем сержанта! Дякуємо вам за сміливість і відвагу. Нехай ваш шлях буде легким і в усьому сприяє удача!
Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.
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