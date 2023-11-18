російська армія вночі 18 листопада атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі. Про це свідчить інформація від Сил оборони півдня України у Telegram.

В Одеському районі зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкоджень адмінбудівлі. У результаті атаки виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.

Однак через російський обстріл отримав поранення цивільний співробітник енергетичного підприємства, його госпіталізували.

Нагадаємо, що ППО працювала і в Хмельницький області.