З вечора 17 листопада до раннього ранку 18 листопада російські війська хвилями атакували за допомогою дронів-камікадзе на території України, оголошуючи тривогу кілька разів. Багато з цілей вдалося збити, але також були наслідки, включаючи поранення. Попри успішне збиття більшості дронів-камікадзе, в Одеській області один з них завдав удару по енергетичному об'єкту, викликавши пожежу та призвівши до поранення однієї людини.

Про це повідомляється у Telegram-каналах голів Запорізької, Київської та Дніпропетровської обласних військово-цивільних адміністрацій.

В Одеському районі вночі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.

За інформацією журналістів, адмінбудівля отримала пошкодження, в результаті чого виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

Ворожі дрони-камікадзе намагалися прорватися в повітряний простір столиці, але ППО успішно працювало в Київській області цієї ночі. Тривога була оголошена двічі.

Цієї ночі російський ворог атакував нашу область БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювала ППО. Дякуємо нашим захисникам! Усі ворожі об’єкти збиті.

За даними ОВА, постраждалі відсутні, інфраструктура та житлові будинки непошкоджені.

Крім того, цілі були збиті й у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зокрема, у Запорізькій області силам ППО вдалося "приземлити" 4 російські дрони, з 8, запущених по Запоріжжю. Почалася пожежа.

Ввечері 17 листопада, у період часу з 20:10 до 21:42, ворог випустив по обласному центру 8 безпілотників - 4 вдалося знищити. В результаті атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, - розповів голова ОВА Юрій Малашко.

У Дніпропетровській області, за даними голови ОВА Сергія Лисака, вчора ввечері ППО знищила БПЛА окупантів над Павлоградським районом.

Долітався", ймовірно, ворожий "шахед".

Тривогу оголошували кілька разів, атака тривала 8 годин

Протягом ночі в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Перша інцидент стався на Хмельниччині, де діяла ППО. Пізніше тривогу оголосили в Києві та північних областях країни. Зокрема, Повітряні сили Збройних Сил України попередили про можливу загрозу застосування балістики на півночі України.

За інформацією від Повітряних сил, російські війська запустили 38 дронів-камікадзе над територією України, із яких 29 було успішно збито. Ворог запускав дрони хвилями групами в різних регіонах, зокрема, з Курської області росії. Атака тривала з 20:00 17 листопада до 4:00 18 листопада і тривала 8 годин.