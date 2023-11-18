Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Генеральний штаб повідомляє, що протягом останньої доби Збройні сили України знищили 620 окупантів.
Загальні втрати російських загарбників за весь період великої війни складають 317 380 військових. Ця інформація оприлюднена на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ в суботу, 18 листопада.
Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 18.11.23 орієнтовно склади:
- особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб / persons,
- танків ‒ 5422 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) од,
- артилерійських систем – 7726 (+14) од,
- РСЗВ – 896 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 586 (+1) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 1090 (+4).
Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.
по темі
З вечора 17 листопада до раннього ранку 18 листопада російські війська хвилями атакували за допомогою дронів-камікадзе на території України, оголошуючи тривогу кілька разів
Сили протиповітряної оборони (ППО) України збили 29 російських дронів-камікадзе під час восьмигодинної атаки в ніч на суботу, 18 листопада
Українські військові успішно відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку та продовжують штурмові дії на південній частині Бахмута в Донецькій області
У лікарні помер пішохід, якого збив екіпаж патрульної поліції у Львові
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв початок повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року зустрів о 5 ранку в повній бойовій готовності на пункті управління Сил оборони України