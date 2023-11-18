Від 1 листопада в Києві встановлено обмеження швидкості для автомобілістів - не більше 50 км/год. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За порушення цього обмеження передбачено штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень. Важливо враховувати це правило та дотримуватися встановлених швидкісних обмежень для забезпечення безпеки на дорозі та виконання правил дорожнього руху.

Які штрафи

згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень;

згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень.

Як їздити правильно?

у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;

у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год;

поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год;

у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;

на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

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