У суботу зранку, 18 листопада, у Києві на Подолі, виникла пожежа. Спостерігається сильне задимлення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула на вулиці Хорива на столичному Подолі. На місце інциденту прибула поліція. Поки причини та обставини пожежі невідомі.

У мережі публікують відео з місця події. На кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

Нагадаємо, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.