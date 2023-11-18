На Подолі у Києві спалахнула пожежа (відео) [ Редагувати ]
У суботу зранку, 18 листопада, у Києві на Подолі, виникла пожежа. Спостерігається сильне задимлення.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа спалахнула на вулиці Хорива на столичному Подолі. На місце інциденту прибула поліція. Поки причини та обставини пожежі невідомі.
У мережі публікують відео з місця події. На кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.
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