Через обстріл енергооб'єкта під Одесою без світла залишились 2 тисячі родин - ДТЕК [ Редагувати ]
Через обстріл об'єкту енергетики під Одесою в суботу, 18 листопада, без світла залишилося 2 тисячі сімей.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тисячі родин залишилось без світла", - йдеться в повідомленні.
В компанії додають, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.
"Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - запевняють спеціалісти.
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