У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи.

67 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують штурми на Сході країни. Найбільше атак противника на Авдіївському напрямку. Там сили оборони відбили 23 штурми. Складною залишається ситуація у Мар'їнському та Куп'янському секторах. Росіяни йдуть в атаку на українські позиції та активно застосовують артилерію.

Крім того, окупанти намагаються повернути втрачені позиції неподалік Бахмуту. За минулу добу - 11 атак. Штурмують Кліщіївку та Андріївку. За даним Генштабу, усі атаки ворога відбиті.

Детальніше про ситуацію на українському Донбасі в нашому огляді.

Цю локацію в Кремінній нашим артилеристам здали самі пропагандисти. Так звані "воєнкори" виклали фото та відео, як тут "з коліс" розвантажують все для вбивства українців. Подяка пропагандистам за здану локацію від ЗСУ прилетіла швидко.

В районі Кремінної окупантам минулої доби не пощастило і вдруге. Росіяни на "Уралі" з'їхали з дороги та приховали військовий транспорт. Те, що не видно із землі, помітили аеророзвідники з повітря…

Робимо останній, фінальний скид, який летить точно в ціль та запалює Урал.

Згодом і окупанти підтвердили: пересуватися на цій ділянці фронту немає на чому, "Урал" тепер як і "Москва", але на суші.

Разом з тим був знищений танк окупантів та кілька солдатів армії терористів.

Рашисти штурмували позиції українських військовослужбовців на Сватівському напрямку. Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" відбили їх. Щонайменше 10 окупантів вже ніколи не наступатимуть, ще два десятки стали "трьохсотими", решта здійснила від'ємний наступ.

Ворог намагався атакувати й в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва.

За інформацією Луганської ОВА:

По Невському, Білогорівці та інших прифронтових селах ворог відкривав вогонь із мінометів та артилерії. За попередніми даними, нових руйнувань не зафіксовано.

На Авдіївському напрямку російську армію кидають на штурми. Зокрема, у районі Степового та коксохімзаводу.

Тисне ворог у районах Сєверного та Тоненького.

Біля Первомайського окупанти не полишають спроб обійти селище з півдня та півночі. Тривають бої у районі Красногорівки.

Це відео зняли бійці III штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Десантники відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини.

У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи. Московити відступили.

Під обстрілами перебували всі населені пункти вздовж лінії фронту. Через близькість до зони бойових дій оголошена обов'язкова евакуація дітей із селища Щербинівка Торецької громади

У Торецьку зараз важка ситуація. Постійні обстріли. Летять і ФАБи, і артилерія працює, авіація.

Звідси вивозили багатодітну родину.

У родині 2 сини й 3 доньки. Найменшому - немає і двох місяців.

Антон Пронь, поліцейський:

З цією сім'єю ми працювали з серпня, там була складна ситуація щодо житла.

Загалом із Торецької громади необхідно евакуювати ще 77 дітей.