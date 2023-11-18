У Херсоні електротранспорт надалі обслуговує містян попри щоденні атаки росіян [ Редагувати ]
Херсонщина під вогнем противника. Лише за минулу добу - більше сотні обстрілів. Одна людина загинула, троє поранені. Прилітало і по обласному центру. За повідомленням очільника області Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали та будинок культури у Бериславському районі.
Регіон в буквальному сенсі живе під обстрілами, і призвичаївся навіть під такі обставини.
Наша наступна історія про підприємство електротранспорту в Херсоні. Воно і надалі обслуговує жителів міста. Попри пошкоджений рухомий склад та нестачу запчастин. Аби пасажирські перевезення не опинилися під загрозою, місту допомагають і сусіди. Як саме - розповість Марина Михайловська.
Останні приготування перед транспортуванням. Один із тролейбусів миколаївського парку готується до відправки в Херсон.
Це тролейбус чеського виробництва. Він вже працював на маршрутах в Миколаєві. Машина на ходу і повністю справна. Після необхідних сертифікацій її, і надалі можна використовувати. Для Херсона така допомога сьогодні вкрай важлива.
Володимир Костевич - бригадир КП "Херсонелектротранс":
При обстрілі постраждали декілька машин. У нас одна "Шкода" постраждала, ззаду був прильот. Постраждали люди, постраждала машина. Одна машина була вщент розбита на території депо.
Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":
До миколаївського міського голови звернувся голова Херсонської міської військової адміністрації з проханням про допомогу. Миколаїв був в такій самій ситуації, як Херсон, Миколаїв щодня обстрілювали. Ми розуміємо проблему, що все одно мешканці є в місті, потрібно їх перевозити.
Попри щоденні атаки росіян по Херсону електротранспорт в місті працює з 7 ранку до 7 вечора. Пасажирів перевозять безкоштовно.
Володимир Костевич - бригадир КП "Херсонелектротранс":
Коли починається обстріл, водії зупиняються на зупинках. Є у нас бетонні сховища, туди люди можуть сховатися. Водії у нас в бронежилетах. Видали каски.
Сам Володимир працює на "Херсонелектротрансі" весь час поки триває повномасштабне вторгнення. Не виїжджає принципово. І таких як він, каже, багато.
Це мій город, я не хочу їхати. Я думаю, що це наш обов'язок - зберігати підприємство в робочому стані, щоб бачили, що люди не здаються.
Загалом Миколаїв передасть Херсону 4 тролейбуси. Пару справних. І ще 2 донори на запчастини для тамтешніх вагонів.
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