Попри щоденні атаки росіян по Херсону електротранспорт в місті працює з 7 ранку до 7 вечора.

Херсонщина під вогнем противника. Лише за минулу добу - більше сотні обстрілів. Одна людина загинула, троє поранені. Прилітало і по обласному центру. За повідомленням очільника області Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали та будинок культури у Бериславському районі.

Регіон в буквальному сенсі живе під обстрілами, і призвичаївся навіть під такі обставини.

Наша наступна історія про підприємство електротранспорту в Херсоні. Воно і надалі обслуговує жителів міста. Попри пошкоджений рухомий склад та нестачу запчастин. Аби пасажирські перевезення не опинилися під загрозою, місту допомагають і сусіди. Як саме - розповість Марина Михайловська.

Останні приготування перед транспортуванням. Один із тролейбусів миколаївського парку готується до відправки в Херсон.

Це тролейбус чеського виробництва. Він вже працював на маршрутах в Миколаєві. Машина на ходу і повністю справна. Після необхідних сертифікацій її, і надалі можна використовувати. Для Херсона така допомога сьогодні вкрай важлива.

Володимир Костевич - бригадир КП "Херсонелектротранс":

При обстрілі постраждали декілька машин. У нас одна "Шкода" постраждала, ззаду був прильот. Постраждали люди, постраждала машина. Одна машина була вщент розбита на території депо.

Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":

До миколаївського міського голови звернувся голова Херсонської міської військової адміністрації з проханням про допомогу. Миколаїв був в такій самій ситуації, як Херсон, Миколаїв щодня обстрілювали. Ми розуміємо проблему, що все одно мешканці є в місті, потрібно їх перевозити.

Попри щоденні атаки росіян по Херсону електротранспорт в місті працює з 7 ранку до 7 вечора. Пасажирів перевозять безкоштовно.

Володимир Костевич - бригадир КП "Херсонелектротранс":

Коли починається обстріл, водії зупиняються на зупинках. Є у нас бетонні сховища, туди люди можуть сховатися. Водії у нас в бронежилетах. Видали каски.

Сам Володимир працює на "Херсонелектротрансі" весь час поки триває повномасштабне вторгнення. Не виїжджає принципово. І таких як він, каже, багато.

Це мій город, я не хочу їхати. Я думаю, що це наш обов'язок - зберігати підприємство в робочому стані, щоб бачили, що люди не здаються.

Загалом Миколаїв передасть Херсону 4 тролейбуси. Пару справних. І ще 2 донори на запчастини для тамтешніх вагонів.