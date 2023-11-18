Міністерство у справах ветеранів України започаткувало програму Українсього ветеранського фонду грантової підтримки підприємництва. Ветерани отримують допомогу у розмірі від 500 тисяч грн до 3 мільйонів грн. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

"Нам треба зробити архітектуру і започаткувати інфраструктуру ветеранської політики, починаючи від громади і закінчуючи загальнодержавним рівнем. Це те, чим ми і займаємось. Найголовніше, щоби воїн після фронту інтегрувався в суспільне життя, повернувся до родини, був максимально у стані нормального здоров'я і потім інтегрувався в економічне життя, в освіту, в державну службу. Ми маємо сприяти всім, чим можливо саме для того, щоб в моменти широкомасштабного вторгнення надати тим ветеранам, які відслужили і вже не можуть служити. Ми започаткували програму Українсього ветеранського фонду підтримки грантової підприємництва", - зазначила Лапутіна.

Вона додала: "Це підприємства, які вже існують два роки з моменту подання заявки до Українсього ветеранського фонду. Ця програма діє протягом року і вже ми маємо більше 400 переможців. Це дуже важлива допомога, яка вже зараз від 500 тисяч грн до 3 млн грн. Завдяки цьому, ветерани можуть купувати обладнання, залучати інших членів родин чи ветеранів до працевлаштування, сприяти розвитку нашої економіки. Вони отримують кошти для свого бізнесу і платять податки, які повертаються в державу".